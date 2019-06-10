Не только до 5 этажей: в Украине будут проводить реконструкцию старых зданий различной этажности

10 июня, 2019, 12:05

Министерство регионального развития совместно с ДИПРОМИСТО разработало новый законопроект по реконструкции устаревших кварталов, который призван начать этот процесс на практике

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Сегодня согласно действующему закону о реконструкции устаревший жилой фонд - это дома только до 5 этажей, которые по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания. Предельный срок их эксплуатации истек, а конструкции износились не менее 60%. Однако в действительности в Украине есть жилье и другой этажности, которое также нуждается в реконструкции ", - пояснил он.

Минрегион расширил перечень объектов, которые могут реконструироваться и в новом законопроекте прописали, что реконструкции подлежат дома различной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых уже не соответствует нормативному.

"Сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого - устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв.м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания. Поэтому введение эффективного механизма реновации устаревшего жилья в Украине на практике является крайне актуальным ", - добавил Парцхаладзе.