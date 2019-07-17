Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в Крыму

17 июля, 2019, 12:15

Украинский боксер Александр Усик готовится к первому бою в супертяжелом весе в оккупированном Крыму

Усик выложил фото с плато Ай-Петри, вблизи Ялты, в одном из своих аккаунтов в Instagram.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - подписано снимок.

Читатели Усика в комментариях приветствуют боксера с возвращением на родину.