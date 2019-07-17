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Espreso.tvСпортУсик готовится к дебюту в супертяжелом весе в Крыму

Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в Крыму


фото: Instagram
Украинский боксер Александр Усик готовится к первому бою в супертяжелом весе в оккупированном Крыму

Усик выложил фото с плато Ай-Петри, вблизи Ялты, в одном из своих аккаунтов в Instagram.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - подписано снимок.

Читатели Усика в комментариях приветствуют боксера с возвращением на родину.

 

 

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