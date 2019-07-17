Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе в Крыму
17 июля, 2019, 12:15
Украинский боксер Александр Усик готовится к первому бою в супертяжелом весе в оккупированном Крыму
Усик выложил фото с плато Ай-Петри, вблизи Ялты, в одном из своих аккаунтов в Instagram.
"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - подписано снимок.
Читатели Усика в комментариях приветствуют боксера с возвращением на родину.
- Напомним, Усик обирается дебютировать в супертяжелом весе в сентябре в поединке против камерунца Карлоса Такама.
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