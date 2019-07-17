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Espreso.tvСпортУЕФА дал советы, как правильно питаться футболистам

УЕФА дал советы, как правильно питаться футболистам


фото: BT Sport
Европейский футбольный союз посоветовал футболистам, как правильно питаться в день матча

Об этом сообщает группа "Детско-юношеская футбольная лига Украины" в facebook.

Основное внимание уделяется применению белков. Их основным источником является пища животного происхождения: мясо, яйца, сыр и другие молочные продукты, птица, рыба и другие морепродукты. Если говорить о растительных источниках белка, то к ним прежде всего следует отнести злаки и бобовые, однако нужно иметь в виду, что растительные белки хуже усваиваются и имеют меньшую биологическую ценность.

  • 18 июня исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о ситуации по поводу продолжения спонсорского контракта с "Газпромом".

 

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