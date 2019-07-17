УЕФА дал советы, как правильно питаться футболистам
17 июля, 2019, 10:32
Европейский футбольный союз посоветовал футболистам, как правильно питаться в день матча
Об этом сообщает группа "Детско-юношеская футбольная лига Украины" в facebook.
Основное внимание уделяется применению белков. Их основным источником является пища животного происхождения: мясо, яйца, сыр и другие молочные продукты, птица, рыба и другие морепродукты. Если говорить о растительных источниках белка, то к ним прежде всего следует отнести злаки и бобовые, однако нужно иметь в виду, что растительные белки хуже усваиваются и имеют меньшую биологическую ценность.
- 18 июня исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о ситуации по поводу продолжения спонсорского контракта с "Газпромом".
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