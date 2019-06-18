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Espreso.tvСпортУЕФА, несмотря на санкции, продлит контракт с "Газпромом"

УЕФА, несмотря на санкции, продлит контракт с "Газпромом"


фото: Reuters
Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о ситуации относительно продолжения спонсорского контракта с "Газпромом"

Цитируют функциоера росСМИ.

"Санкции не помешают переговорам о продлении контракта. Нынешний договор о клубных турнирах заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021-2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, будут ли они оставаться нашим партнером", - сказал Каллен.

"Газпром" является спонсором УЕФА с 2012 года. Действующий трехлетний контракт был подписан в 2018 году. Российская компания, которая попала под санкции за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, является одним из титульных партнеров Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

  • Напомним, сегодня экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции .
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