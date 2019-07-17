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Espreso.tvСпортМалиновский ради "Аталанты" отказал английскому клубу

Малиновский ради "Аталанты" отказал английскому клубу


фото: twitter
Украинский полузащитник Руслан Малиновский ради "Аталанты" отказал английскому клубу

Об этом рассказал агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников телеканалу "Футбол 1".

"Переход действительно был сложным. С "Генк" была устная договоренность, что этим летом Руслан может уйти. В конце сезона они пытались его сохранить и нам нужно было убедить клуб, что игрок хочет выступать в более сильном чемпионате. Было много вариантов, но мы отталкивались не от страны, а от клуба. Были варианты из Англии от команд, которые ведут борьбу за выживание. Однако Руслан изъявил желание присоединиться к клубу, который ставит перед собой серьезные задачи", - сказал Серебренников.

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