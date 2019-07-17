Списки заключенных для упрощения, но каждого будут освобождать отдельно, - Полозов

17 июля, 2019, 18:55

Адвокат украинских моряков отметил, что никого, как в фильме, на мосту менять не будут, возможны взаимные освобождения

Об этом Николай Полозов сказал в комментарии " Громадському".

Координатор группы защитников украинских моряков Николай Полозов прокомментировал продление Россией содержания под стражей украинским морякам. По его словам, сейчас об обмене моряков речь не идет.

"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме, на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения при различных процессуальных основаниях с одной и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день", - сказал адвокат.

Он также пояснил: "Список обмена - это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. Каждый будут освобождать с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.п."

Также Полозов добавил, что нужна только политическая воля, технических и юридических препятствий нет. По мнению адвоката, данный вопрос не будет решен до парламентских выборов. Он отметил, что Россия пытается оставить себе место для политического маневра.

"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытаются оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку, если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока. А если не договорятся до этого времени? Всего неделя остается. Поэтому и продлевают, чтобы держать все под контролем ", - сказал Полозов.