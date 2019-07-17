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Espreso.tvОбществоСмешко об "обламывании рогов" от Гриценко: "Полковник, прекратите истерику"

Смешко об "обламывании рогов" от Гриценко: "Полковник, прекратите истерику"


фото: youtube
Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко прокомментировал реплику Анатолия Гриценко об "обламывании рогов" в случае, если к нему охранники применят физическую силу

Об этом Смешко написал в Facebook.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику. Очередное непопадание в парламент - это не повод для истерики. Жизнь есть и вне Верховной Рады", - говорится в сообщении Смешко.

Напомним, вне эфира на телеканале ICTV произошла стычка между Смешко и Добродомовым. Смешко набросился на Дмитрия Добродомова "с кулаками и охранником".

После драки, уже в программе Анатолий Гриценко обратился к Смешко, сказав, что ему "стыдно за такого генерала, который не может ответить на публичный вопрос, а потом с охранником берут за грудки и применяют физическую силу".

"Попробовал бы ко мне применить, я б быстро рога обломал. Попробовал бы Добродомова ударить - получил бы сразу", - сказал Гриценко.

 

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