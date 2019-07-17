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Espreso.tvОбществоСмешко набросился на нардепа Добродомова в кулуарах украинского телеканала, - Сюмар

Смешко набросился на нардепа Добродомова в кулуарах украинского телеканала, - Сюмар


фото: radiosvoboda
Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко набросился на народного депутата Дмитрия Добродомова в кулуарах "Свободы слова" на ICTV

Об этом написала в Facebook депутат "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Не знаю о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" ICTV на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал "удивление", - написала Сюмар.

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Инцидент произошел вне эфира.

Суть вопроса Добродомова, который возмутил Смешко, заключалась в том, что экс-член партии "Сила и честь", бывший глава Донецкой ОВГА Александр Кихтенко ранее обвинил Смешко в сдаче мест в партийном списке людям из БПП и соратникам Януковича.

После драки, уже в программе Анатолий Гриценко обратился к Смешко, сказав, что ему "стыдно за такого генерала, который не может ответить на публичный вопрос, а потом с охранником берут за грудки и применяют физическую силу".

"Попробовал бы ко мне применить, я бы быстро рога обломал. Попробовал бы Добродомова ударить - получил бы сразу", - сказал Гриценко.

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Сам Добродомов так прокомментировал инцидент в Facebook: "Пикантный факт: простой пенсионер пришел в студию с крепким охранником (по выправке и манерам - бывший эсбэушник) и с его участием нападает, мол, ему вопрос не понравился".

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