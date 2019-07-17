Смешко набросился на нардепа Добродомова в кулуарах украинского телеканала, - Сюмар

17 июля, 2019, 14:22

Об этом написала в Facebook депутат "Народного фронта" Виктория Сюмар.

"Не знаю о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" ICTV на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал "удивление", - написала Сюмар.

Инцидент произошел вне эфира.

Суть вопроса Добродомова, который возмутил Смешко, заключалась в том, что экс-член партии "Сила и честь", бывший глава Донецкой ОВГА Александр Кихтенко ранее обвинил Смешко в сдаче мест в партийном списке людям из БПП и соратникам Януковича.

После драки, уже в программе Анатолий Гриценко обратился к Смешко, сказав, что ему "стыдно за такого генерала, который не может ответить на публичный вопрос, а потом с охранником берут за грудки и применяют физическую силу".

"Попробовал бы ко мне применить, я бы быстро рога обломал. Попробовал бы Добродомова ударить - получил бы сразу", - сказал Гриценко.

Сам Добродомов так прокомментировал инцидент в Facebook: "Пикантный факт: простой пенсионер пришел в студию с крепким охранником (по выправке и манерам - бывший эсбэушник) и с его участием нападает, мол, ему вопрос не понравился".