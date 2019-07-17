Шесть стран ЕС выступили в поддержку Украины после заседания Совбеза ООН

17 июля, 2019, 11:50

Шесть стран-членов Европейского Союза выступили в поддержку Украины по итогам заседания Совета Безопасности ООН, созванного Россией для обсуждения закона об украинском языке

Об этом сообщает представительство Украины при ООН в Twitter.

Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Эстонии в совместном заявлении полностью поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осудили незаконную аннексию Россией Крыма.

В совместном заявлении европейские страны призвали Россию немедленно освободить 24 украинских военнопленных моряков и восстановить свободное судоходство в Азовском море.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит разжигать конфликт и воздержится от действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений и препятствуют полному восстановлению правительством Украины контроля над этими районами. В частности, Россия должна прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов и прекратить выдачу паспортов гражданам Украины на Донбассе ", - говорится в документе.

Дипломаты также осудили обстрел санитарного автомобиля Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное и попытки запугивания и препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и вывода тяжелого оружия", - говорится в заявлении.

Европейские страны также приветствовали конструктивное участие представителей Украины и России в совещании политических советников лидеров нормандской четверки в Париже 12 июля.

Кроме того, дипломаты напомнили, что 17 июля исполняется пять лет с момента уничтожения пассажирского самолета рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек.

Joint Statement by Belgium, France, Germany, Poland, the UK and Estonia following the UN Security Council meeting on #Ukraine ⤵ pic.twitter.com/7EeK12o3qE - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 16 июля 2019 г.

Напомним, что 16 июля в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поводу украинского языкового закона.