Шесть стран ЕС выступили в поддержку Украины после заседания Совбеза ООН
Об этом сообщает представительство Украины при ООН в Twitter.
Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Эстонии в совместном заявлении полностью поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осудили незаконную аннексию Россией Крыма.
В совместном заявлении европейские страны призвали Россию немедленно освободить 24 украинских военнопленных моряков и восстановить свободное судоходство в Азовском море.
"Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит разжигать конфликт и воздержится от действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений и препятствуют полному восстановлению правительством Украины контроля над этими районами. В частности, Россия должна прекратить финансовую и военную поддержку сепаратистов и прекратить выдачу паспортов гражданам Украины на Донбассе ", - говорится в документе.
Дипломаты также осудили обстрел санитарного автомобиля Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное и попытки запугивания и препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
"Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и вывода тяжелого оружия", - говорится в заявлении.
Европейские страны также приветствовали конструктивное участие представителей Украины и России в совещании политических советников лидеров нормандской четверки в Париже 12 июля.
Кроме того, дипломаты напомнили, что 17 июля исполняется пять лет с момента уничтожения пассажирского самолета рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек.
Joint Statement by Belgium, France, Germany, Poland, the UK and Estonia following the UN Security Council meeting on #Ukraine ⤵ pic.twitter.com/7EeK12o3qE- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 16 июля 2019 г.
Напомним, что 16 июля в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поводу украинского языкового закона.
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