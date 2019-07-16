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Espreso.tvОбществоРФ сегодня созывает Совбез ООН, поскольку ей не нравится украинский закон о языке

РФ сегодня созывает Совбез ООН, поскольку ей не нравится украинский закон о языке

Во вторник, 16 июля, Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного"

Об этом говорится на сайте СБ ООН.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.

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Отметим, что одновременно, 16 июля закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу.

Закон вступил в силу через 2 месяца после его подписания президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2019 года.

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