РФ сегодня созывает Совбез ООН, поскольку ей не нравится украинский закон о языке

16 июля, 2019, 08:44

Во вторник, 16 июля, Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного"

Об этом говорится на сайте СБ ООН.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.

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Отметим, что одновременно, 16 июля закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу.

Закон вступил в силу через 2 месяца после его подписания президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2019 года.