РФ сегодня созывает Совбез ООН, поскольку ей не нравится украинский закон о языке
16 июля, 2019, 08:44
Во вторник, 16 июля, Россия созывает заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного"
Об этом говорится на сайте СБ ООН.
Заседание будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.
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Отметим, что одновременно, 16 июля закон о функционировании украинского языка как государственного вступил в силу.
Закон вступил в силу через 2 месяца после его подписания президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2019 года.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- Зеленский пообещал проанализировать языковой закон и "реагировать в соответствии с полномочиями".
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