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Espreso.tvОбществоСестра секретарши Зеленского попала в избирательный список "Слуги народа"

Сестра секретарши Зеленского попала в избирательный список "Слуги народа"

Родная сестра личной ассистентки Владимира Зеленского Марии Левченко, Наталья Локтионова баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под сто сорок шестым номером

Об этом говорится в материале журналиста программы "Шустров LIVE" Анны-Евы Мельник.

"Доверяют в "Слуге народа" не только звездам и проверенным членам своей команды, но и их непубличным родственникам. Кто "замолвляет словечко" за таких кандидатов? Июнь 2019-го. Президент Владимир Зеленский впервые проводит экскурсию для журналистов в своей Администрации. Именно во время этого визита в "святая святых" в объектив телекамер попадает помощница гаранта, некая Мария Левченко. Женщина много лет была личным ассистентом Зеленского в "девяносто пятом Квартале", а ныне - вслед за шефом - перебралась на Банковую", - утверждает журналистка.

По странному стечению обстоятельств, родная сестра Марии Левченко, на 2 года старшая Наталья Локтионова, баллотируется в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под сто сорок шестым номером. Как заверяют данные многих социологов, место в списке вполне проходное. Сведений о тридцативосьмилетней Наталью Локтионову немного. Имеет высшее образование, судимость отсутствует, временно не работает. В Facebook, она также под фамилией Левченко, как и у влиятельной сестры ассистентки президента. Последняя публикация сделана два года назад и ни намека на политическую деятельность или предвыборную активность. Похоже, что именно семейные связи с секретаршей Зеленского являются залогом такого успеха. Чтобы услышать позицию самой Натальи, журналистка программы "Шустров LIVE" несколько дней пытались с ней встретиться. Жилой дом на улице Стрыйской в Святошинском районе столицы. Несмотря на очевидные признаки присутствия кого-то в квартире, дверь журналистам здесь принципиально так и не открыли.

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Журналисты наведались к родителям сестер Левченко. Их мать родство подтвердила, однако на вопрос - какую пользу принесет Наталья Локтионова в парламенте - ответить не смогла.

 

 

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