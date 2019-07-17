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Espreso.tvОбществоRyanair вынужден сокращать и закрывать базы из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX

Ryanair вынужден сокращать и закрывать базы из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX

Авиакомпания-лукостер Ryanair анонсировала сокращение и закрытие баз в ближайшем зимнем расписании 2019/2020 годов и летом 2020 года из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX 200

Об этом сообщает avianews.

"Мы начали серию обсуждений с нашими аэропортами, чтобы определить, каких из неэффективнх или убыточных баз коснется это краткосрочное сокращение и/или закрытие с ноября 2019 года", - заявили в компании.

Согласно данным Ryanair, у Boeing рассчитывают подать регуляторам сертификационный пакет по Boeing 737 MAX в сентябре 2019 года и вернуть эту модель самолетов в эксплуатацию в течение короткого времени после этого.

Однако поскольку Ryanair заказала особую модификацию самолета, полеты на ней можно будет начать только после получения сертификата типа от Федеральной авиационной администрации США (FAA) и Европейского агентства по безопасности авиации (EASA).

В компании ожидают, что этот процесс займет 2 месяца после возобновления полетов Boeing 737 MAX, и первый 737 MAX 200 поступит в ее флот в январе-феврале 2020 года.

После этого лоукостер рассчитывает получать от шести до восьми самолетов ежемесячно. Предполагается, что в конце мая 2020 года флот компании будет насчитывать 30 авиалайнеров 737 MAX 200, а не 58, как прогнозировалось ранее.

Поэтому Ryanair сократил прогноз роста пассажиропотока в течение летнего расписания 2020 года с 7% до 3%, а общий годовой прогноз на 2021 финансовый год (с апреля 2020 по март 2021 г.) с 162 млн до 157 млн пассажиров.

Вернуться к нормальному уровню роста пассажиропотока авиакомпания рассчитывает в летнем расписании 2021 года.

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