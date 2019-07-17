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Espreso.tvСпорт"Шальке" не взял Коноплянку на тренировочный сбор

"Шальке" не взял Коноплянку на тренировочный сбор


фото: XSPORT.ua
Немецкий "Шальке" решил не брать украинца Евгения Коноплянку на тренировочный сбор

Об этом сообщает Ruhr24.

"Шальке" отправился на короткий тренировочный сбор в Херцлаке, однако с командой не поехал украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

Последнюю неделю хавбек сборной Украины тренировался в расположении "Шальке", правда, по индивидуальной программе. А вот участие в занятиях с партнерами Коноплянка не брал. Также он не попал на командное фото "Шальке" на сезон 2019/20.

Ранее сообщалось, что на Коноплянку претендуют турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ".

  • 15 июля стало известно, что турецкий "Бешикташ" не может "потянуть" трансфер украинского хавбека "Шальке" Евгения Коноплянки.

 

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