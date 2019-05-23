"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"

23 мая, 2019, 17:46

"Реал" продлит контракт с обладателем "Золотого мяча" хорватом Лукой Модричем

Об этом сообщает Marca.

33-летний Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года. Срок действия нынешнего соглашения хорватского хавбека с мадридским клубом заканчивается в 2020 году.

СМИ ранее сообщали, что руководство "Реала" не станет продлевать контракт, который заставит Модрича уйти из Мадрида уже летом этого года.