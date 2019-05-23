"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"
23 мая, 2019, 17:46
"Реал" продлит контракт с обладателем "Золотого мяча" хорватом Лукой Модричем
Об этом сообщает Marca.
33-летний Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года. Срок действия нынешнего соглашения хорватского хавбека с мадридским клубом заканчивается в 2020 году.
СМИ ранее сообщали, что руководство "Реала" не станет продлевать контракт, который заставит Модрича уйти из Мадрида уже летом этого года.
- 6 мая сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может отказаться от услуг обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича.
- 20 мая мадридский "Реал" продлил соглашение с чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроос.
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