//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"

"Реал" определился с будущим обладателя "Золотого мяча"


фото: marca
"Реал" продлит контракт с обладателем "Золотого мяча" хорватом Лукой Модричем

Об этом сообщает Marca.

33-летний Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года. Срок действия нынешнего соглашения хорватского хавбека с мадридским клубом заканчивается в 2020 году.

СМИ ранее сообщали, что руководство "Реала" не станет продлевать контракт, который заставит Модрича уйти из Мадрида уже летом этого года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать