"Если сейчас школы нет, то строить дом нельзя", - Минрегион предлагает изменить правила застройки

17 июля, 2019, 11:00

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ужесточить требования к градостроительным условиям: чтобы они выдавались не на будущую застройку, а на действующую инфраструктуру

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Мы дополнительно подготовили ряд решений, где хотим ужесточить требования по градостроительным условиям. Чтобы градостроительные условия выдавались не на будущую застройку, а на действующую инфраструктуру. Как я уже сказал, согласно новому ДБН, должно быть обеспечено обязательно 38 мест в детсадах на тысячу жителей и 135 мест в школах. Грубо говоря, если сейчас школы нет, то строить жилой дом нельзя", - пояснил он.

Также Парцхаладзе рассказал, что в Минрегионе дополнительно позволили делать встроенные детские сады в жилых домах.

"Сейчас готовим материалы, чтобы позволить и встроенные начальные школы до 5 класса. Это касается центральных частей больших городов, потому что сейчас по нормам, чтобы построить школу, минимальная территория должна быть 1,4 гектара. Таких территорий в центре точно нет. Город уплотняется - это неизбежный процесс. И тогда, если строится дом внутри существующего квартала и рядом все школы и детские сады загружены, то тогда надо обязать застройщика построить встроенный сад и начальную школу", - пояснил Парцхаладзе.