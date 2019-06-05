Минрегион утвердил "красные списки" строительных норм, которые нельзя нарушать ни при каких условиях
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Приказ Минрегиона (№48 от 01.03.19), которым утверждены "красные списки" - это перечень конкретных строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано, уже опубликован.
"Обновление ГСН - один из приоритетов Минрегиона сегодня. Ведь именно от них зависит насколько безопасными и комфортными будут будущие здания и инфраструктура. ГСН являются обязательными к исполнению и все строительные работы должны им соответствовать. Другой вопрос - отклонение от строительных норм. Мы хотим отходить от этой практики, ведь это высокий риск коррупции", - пояснил Парцхаладзе.
В "красных списках" содержится около 60-ти строительных "табу", на которые гарантированно нельзя будет получить согласование отклонения от ГСН:
- сокращение расстояний от АЗС до ближайших домов и остановок общественного транспорта при строительстве этих АЗС;
- сокращение расстояний от гаражей и открытых автостоянок до детсадов, школ, больниц;
- уменьшение размеров площадок для гостевых автостоянок на придомовых территориях;
- уменьшение более чем на 20% размеров площадок для отдыха взрослого населения;
- уменьшение площадей земельных участков детских садов, школ и других учебных заведений, медицинских учреждений, санаториев, ЦНАП и других админзданий при проектировании новых кварталов или микрорайонов;
- уменьшение более чем на 30% минимальных показателей озеленения территорий детских садов, учреждений здравоохранения, культурно-рекреационных учреждений;
- ограничения по размещению новых дачных и садовых домов в пределах лесов, лесопарков на территории охранных, заповедных и курортных зон и тому подобное.