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Espreso.tvОбществоМинрегион утвердил "красные списки" строительных норм, которые нельзя нарушать ни при каких условиях

Минрегион утвердил "красные списки" строительных норм, которые нельзя нарушать ни при каких условиях


фото: rfe
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило перечень строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Приказ Минрегиона (№48 от 01.03.19), которым утверждены "красные списки" - это перечень конкретных строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано, уже опубликован.

"Обновление ГСН - один из приоритетов Минрегиона сегодня. Ведь именно от них зависит насколько безопасными и комфортными будут будущие здания и инфраструктура. ГСН являются обязательными к исполнению и все строительные работы должны им соответствовать. Другой вопрос - отклонение от строительных норм. Мы хотим отходить от этой практики, ведь это высокий риск коррупции", - пояснил Парцхаладзе.

В "красных списках" содержится около 60-ти строительных "табу", на которые гарантированно нельзя будет получить согласование отклонения от ГСН:

  • сокращение расстояний от АЗС до ближайших домов и остановок общественного транспорта при строительстве этих АЗС;
  • сокращение расстояний от гаражей и открытых автостоянок до детсадов, школ, больниц;
  • уменьшение размеров площадок для гостевых автостоянок на придомовых территориях;
  • уменьшение более чем на 20% размеров площадок для отдыха взрослого населения;
  • уменьшение площадей земельных участков детских садов, школ и других учебных заведений, медицинских учреждений, санаториев, ЦНАП и других админзданий при проектировании новых кварталов или микрорайонов;
  • уменьшение более чем на 30% минимальных показателей озеленения территорий детских садов, учреждений здравоохранения, культурно-рекреационных учреждений;
  • ограничения по размещению новых дачных и садовых домов в пределах лесов, лесопарков на территории охранных, заповедных и курортных зон и тому подобное.

 

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