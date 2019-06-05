Минрегион утвердил "красные списки" строительных норм, которые нельзя нарушать ни при каких условиях

5 июня, 2019, 16:33

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило перечень строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Приказ Минрегиона (№48 от 01.03.19), которым утверждены "красные списки" - это перечень конкретных строительных норм, по которым теперь отклонения невозможны и в согласовании гарантированно будет отказано, уже опубликован.

"Обновление ГСН - один из приоритетов Минрегиона сегодня. Ведь именно от них зависит насколько безопасными и комфортными будут будущие здания и инфраструктура. ГСН являются обязательными к исполнению и все строительные работы должны им соответствовать. Другой вопрос - отклонение от строительных норм. Мы хотим отходить от этой практики, ведь это высокий риск коррупции", - пояснил Парцхаладзе.

В "красных списках" содержится около 60-ти строительных "табу", на которые гарантированно нельзя будет получить согласование отклонения от ГСН: