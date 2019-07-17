Минимальная зарплата может вырасти до 5500 грн в 2020 году, средняя - до $620 в течение 2 лет, - Гройсман
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV.
"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года - до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.
Читайте также: В Украине хотят снова повысить минимальную зарплату. Почему это плохая идея
Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.
"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.
- Напомним, во Всемирном банке советуют Украине остановить стремительный рост минимальной заработной платы, поскольку его можно рассматривать как один из факторов роста инфляционного давления.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко