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Espreso.tvОбществоВо Всемирном банке советуют Украине "остановить стремительный рост" минималки

Во Всемирном банке советуют Украине "остановить стремительный рост" минималки


фото: rfe
До завершения основных структурных реформ в экономике Украины важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы

Об этом в интервью DT.UA сказала экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.

"Сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП (минимальной заработной платы. - Еспресо) до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, любые повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе пока тоже нежелательны, поскольку в конечном итоге они будут иметь негативные последствия для экономического роста. То есть чистый экономический эффект от них будет отрицательным, - ограниченное количество населения выигрывает от увеличения своих доходов, тогда как остальные экономические агенты пострадают ", - сказала Головач.

Она напомнила, что в 2017 году МЗП фактически удвоили, а в 2018 году - увеличили еще на 30%. Кроме того, и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки.

"В результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП выросла с 9,6% в 2016 году до 11% - в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования)", - утверждает Головач.

По ее словам, такой рост минимальной зарплаты можно рассматривать как один из факторов роста инфляции давления.

"Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% - это много, а 11% - это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой - они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивого экономического роста и частично являются факторами давления на инфляцию", - отметила Головач.

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  • Напомним, в Украине с 1 января 2017 года минимальная зарплата выросла до 3200 грн.
  • А с 1 января 2018 года минимальную заработную плату в Украине повысили до 3723 грн, а уже с 1 января 2019 показатель достиг 4173 грн .
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