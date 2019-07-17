Минфин продал гособлигаций на 33,3 млрд грн - больше всего с начала года
17 июля, 2019, 09:35
Министерство финансов Украины 16 июля привлекло в бюджет 33,3 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Это самая большая сумма, которую государство заняло на аукционах с начала года
Об этом сообщила министер финансов Украины Оксана Маркарова.
Большинство проданных облигаций номинированы в долларах. В частности, правительство привлекло $1 млрд (около 26 млрд грн). Также облигации на сумму 7,4 млрд грн были номинированы в национальной валюте.
"33,3 млрд грн в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнях и 1 млрд в долларах США, и при этом снижаем стоимость. Ставки доходности снижены по всем инструментам", - сообщила Маркарова.
Министр добавила, что проценты, которые государство будет платить по привлеченному 16 июля долгу, упали на 0,24% (по гривневым ценным бумагам) и 0,5% по долларовым.
- Напомним, в июне Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 6,75%.
- А в январе Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 18,3 млрд грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа .
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