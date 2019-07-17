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Espreso.tvОбществоМинфин продал гособлигаций на 33,3 млрд грн - больше всего с начала года

Минфин продал гособлигаций на 33,3 млрд грн - больше всего с начала года

Министерство финансов Украины 16 июля привлекло в бюджет 33,3 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Это самая большая сумма, которую государство заняло на аукционах с начала года

Об этом сообщила министер финансов Украины Оксана Маркарова.

Большинство проданных облигаций номинированы в долларах. В частности, правительство привлекло $1 млрд (около 26 млрд грн). Также облигации на сумму 7,4 млрд грн были номинированы в национальной валюте.

"33,3 млрд грн в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнях и 1 млрд в долларах США, и при этом снижаем стоимость. Ставки доходности снижены по всем инструментам", - сообщила Маркарова.

Министр добавила, что проценты, которые государство будет платить по привлеченному 16 июля долгу, упали на 0,24% (по гривневым ценным бумагам) и 0,5% по долларовым.



 

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