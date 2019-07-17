Кремль: Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся
17 июля, 2019, 17:12
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся
Об этом сообщает Интерфакс .
"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет. Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков.
Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными.
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