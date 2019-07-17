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Espreso.tvОбществоКремль: Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

Кремль: Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

Об этом сообщает Интерфакс .

"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет. Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными.

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