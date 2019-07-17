Команда Ярмоленко выложила рекордную сумму за обидчика "Шахтера"

17 июля, 2019, 16:10

"Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, купил за 55 млн евро форварда "Айнтрахта" Себастьена Аллера, который сделал дубль в ворота "Шахтера" в Лиге Европы

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

Лондонский клуб, за который выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, заплатил немецкому "Айнтрахту" за французского форварда Себастьена Аллера 55 млн евро. Это стало новым клубным рекордом "Вест Хэма". Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Фелипе Андерсону, при котором лондонцы летом 2018 года отдали итальянскому "Лацио" 38 млн евро.

С Аллером заключен контракт на пять сезонов с возможностью продления еще на год. Игрок будет зарабатывать 7 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Аллер сыграл за "Айнтрахт" 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

В феврале "Айнтрахт" одолел "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы (2:2, 4:1). В ответном матче дубль в ворота дончан сделал Себастьен Аллер.

We are delighted to announce the arrival of prolific French striker @HallerSeb https://t.co/YjoxT2orQw - West Ham United (@WestHamUtd) 17 июля 2019