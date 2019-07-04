"Ювентус" опережает "Барселону" в борьбе за капитана "Аякса"

4 июля, 2019, 11:53

"Ювентус" настойчиво работает над трансфером капитана "Аякса" Матейса Де Лигта, уже согласовав с футболистом личный контракт

Об этом сообщает журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио.

"Ювентус" в ближайшее время сделает стартовое предложение "Аяксу" по трансферу защитника Матейса Де Лигта. Туринский клуб готов заплатить за 19-летнего нидерландца 55 млн евро и еще 10 млн - в виде бонусов. Другой претендент на Де Лигта, а именно ПСЖ - предложил больше, но "Ювентус", в отличие от парижан, уже согласовал личный контракт с вундеркиндом.

"Аякс" требует 75 млн евро за своего молодого капитана. Напомним, ранее Марчелло Липпи отмечал, что Матейс станет лучшим приобретением для туринцев.

Ранее главным претендентом на защитника называли "Барселону", где будет играть друг Где Лигта Фрэнки Де Йонг.