Малиновский вернется в Украину, чтобы сделать последний шаг для соглашения с "Аталантой"
16 июля, 2019, 08:32
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прошел медосмотр в "Аталанте", но вернется в Украину для оформления визы
Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана в twitter.
Журналист рассказал, почему задерживается объявления трансфера полузащитника "Генка" в "Аталанту". 26-летний украинец уже прошел медицинское обследование в клубе из Бергамо, но вынужден вернуться в Украину, чтобы завершить оформление документов на визу.
Ранее украинцем активно интересовалась "Сампдория".
Ruslan #Malinovskyi ha sostenuto le visite mediche, ma raggiungerà il ritiro di Castione della Presolana dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche riguardanti il visto . @Gazzetta_it #Atalanta #SerieA #Mercato- Francesco Fontana (@ fontafrancesco1) 15 июля 2019 г.
- 15 июля стало известно, что итальянская "Аталанта" подготовила для украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского 5-летний контракт.
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