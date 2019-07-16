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Espreso.tvСпортМалиновский вернется в Украину, чтобы сделать последний шаг для соглашения с "Аталантой"

Малиновский вернется в Украину, чтобы сделать последний шаг для соглашения с "Аталантой"


фото: footballua.tv
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прошел медосмотр в "Аталанте", но вернется в Украину для оформления визы

Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана в twitter.

Журналист рассказал, почему задерживается объявления трансфера полузащитника "Генка" в "Аталанту". 26-летний украинец уже прошел медицинское обследование в клубе из Бергамо, но вынужден вернуться в Украину, чтобы завершить оформление документов на визу.

Ранее украинцем активно интересовалась "Сампдория".

  • 15 июля стало известно, что итальянская "Аталанта" подготовила для украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского 5-летний контракт.

 

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