Малиновский вернется в Украину, чтобы сделать последний шаг для соглашения с "Аталантой"

16 июля, 2019, 08:32

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прошел медосмотр в "Аталанте", но вернется в Украину для оформления визы

Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана в twitter.

Журналист рассказал, почему задерживается объявления трансфера полузащитника "Генка" в "Аталанту". 26-летний украинец уже прошел медицинское обследование в клубе из Бергамо, но вынужден вернуться в Украину, чтобы завершить оформление документов на визу.

Ранее украинцем активно интересовалась "Сампдория".

Ruslan #Malinovskyi ha sostenuto le visite mediche, ma raggiungerà il ritiro di Castione della Presolana dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche riguardanti il visto . @Gazzetta_it #Atalanta #SerieA #Mercato - Francesco Fontana (@ fontafrancesco1) 15 июля 2019 г.