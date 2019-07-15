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Espreso.tvМирМинистр обороны Германии уходит в отставку

Министр обороны Германии уходит в отставку

Министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении уйти в отставку

Об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, такое решение было принято в связи с желанием сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Фон дер Ляйен отметила, что 16 июля, выставит свою кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии.

"Независимо от результата голосования в Европейском парламенте, я не буду военным министром", - заявила политик.

Отметим, Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны Германии за всю историю государства. До этого она была министром труда и социальных вопросов, а также возглавляла Министерство по делам семьи.

 

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