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Espreso.tvСпорт"Динамо" сыграло вничью с английским клубом

"Динамо" сыграло вничью с английским клубом


фото: twitter
На предсезонных сборах в Австрии "Динамо" сыграло в контрольном матче вничью с английским "Брентфордом"

Об этом сообщает УНИАН.

Встреча завершилась безголевой ничьей. На 7-й минуте "Брентфорд", который выступает во втором дивизионе английского чемпионата, имел прекрасную возможность выйти вперед, однако Георгий Бущан отразил пенальти.

Этот матч стал для "Динамо" последним на сборе в Австрии. Поединок киевлян против австрийского "Шваца", который был запланирован на 14 июля, отменен из-за погодных условий.

"Динамо" (Украина) - "Брентфорд" (Англия) 0:0

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кадири (Сидорчук, 46), Шепелев (Гармаш, 74), де Пена, Караваев (Цитаишвили, 62), Бурда, Буяльский, Шабанов (Пиварич, 68), Беседин, Попов, Кендзера.

Нереализованный пенальти: Херконклес (7).

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