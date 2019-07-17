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Espreso.tvМирБорис Джонсон планирует досрочные парламентские выборы после Brexit, - The Times

Борис Джонсон планирует досрочные парламентские выборы после Brexit, - The Times


фото: REUTERS
Наиболее вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон хотел бы провести досрочные всеобщие выборы, пока во главе оппозиционной Лейбористской партии стоит ультралевый Джереми Корбин

Об этом пишет The Times.

Борис Джонсон ранее дал понять, что проведение выборов до выхода Великобритании из ЕС было бы "абсолютной глупостью".

Однако высокопоставленные члены его команды заявили, что планируют выборы до лета следующего года.

Отмечается, что Джонсон мог бы объявить о досрочных выборах после реализации Brexit.

Один из влиятельных членов команды Джонсона сказал Times: "Есть желание сделать это, пока Корбин занимает свой пост (лидера лейбористов, - ред.). Лейбористы абсолютно разделены - Brexit убивает их. Лейбористы не в состоянии бороться на всеобщих выборах."

Члены команды Джонсона обеспокоены, что лейбористы могут сместить своего главу из-за несогласия в партии вокруг политики по Brexit и обвинений в антисемитизме, звучащих в адрес Корбина.

Напомним, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в случае своей победы рассматривает вариант приостановить работу парламента в октябре, чтобы вывести страну из ЕС без его согласия.

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