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Espreso.tvОбществоЗеленский записал видеообращение за рулем автомобиля, проинструктировав украинцев по голосованию

Зеленский записал видеообращение за рулем автомобиля, проинструктировав украинцев по голосованию

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с инструкцией, как не запутаться во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду

Видеообращение Зеленский выложил в Facebook.

"Сейчас очень много мошенничества, много аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, какие-то ООО, какие-то еще название и идет название той партии, которую я не могу вслух сказать, потому что это будет агитация. Я просто лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика. Когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть сообщение "политическая партия", а потом уже название партии. Не ЧП, не МВ, не ТО, не ТВО, а "политическая партия", а затем - название партии", - сказал Зеленский.

Видеообращение Зеленский записал за рулем автомобиля во время движения по улицам города.

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