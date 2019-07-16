Зеленский записал видеообращение за рулем автомобиля, проинструктировав украинцев по голосованию
16 июля, 2019, 09:35
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с инструкцией, как не запутаться во время голосования на досрочных выборах в Верховную Раду
Видеообращение Зеленский выложил в Facebook.
"Сейчас очень много мошенничества, много аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, какие-то ООО, какие-то еще название и идет название той партии, которую я не могу вслух сказать, потому что это будет агитация. Я просто лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика. Когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть сообщение "политическая партия", а потом уже название партии. Не ЧП, не МВ, не ТО, не ТВО, а "политическая партия", а затем - название партии", - сказал Зеленский.
Видеообращение Зеленский записал за рулем автомобиля во время движения по улицам города.
- Напомним, ранее Комитет избирателей Украины сообщил о кандидатах-клонах "Слуги народа" .
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