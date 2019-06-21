Используют название партии: КИУ сообщает о кандидатах-клонах "Слуги народа"

21 июня, 2019, 11:19

В округах массово регистрируются кандидаты, используют название "Слуга народа"

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Отмечается, что такие кандидаты баллотируются как самовыдвиженцы, но в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием "Слуга народа".

Например, на Днепропетровщине зарегистрировали 5 самовыдвиженцев, которые использовали бренд "Слуга народа": Общественное движение "Слуга народа", Общественная организация "Общественное движение "Слуга народа", ЧП "СЭ! Слуга народа". Все пятеро кандидатов - беспартийные.

Такая же ситуация в Киевской области: 3 кандидата, которые указали названия, связанные с брендом "Слуги народа": "ЧП" Слуга народа "и общественная организация" Слуга народа "). Все беспартийные.

Также на Киевщине зарегистрировался кандидат, представляющий благотворительную организацию "Слуга народа".

КИУ отмечает, что подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией "Слуга народа", и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях.