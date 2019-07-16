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Espreso.tvМирЗеленский отправится с визитом в Польшу в сентябре

Зеленский отправится с визитом в Польшу в сентябре


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в Варшаву
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

"Мы действительно планируем визит (Президента Украины Владимира Зеленского - ред.) в Польшу 1 сентября на приглашение президента Дуды. Официально украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров, я думаю, что и президент США обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве ", - сказал Пристайко.

Комментируя спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей, заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что с польской стороной мы "не то, что готовы, мы обречены, чтобы жить в мире и в счастье".

"Это наши соседи, наши ближайшие братья и сестры, фактически, вы знаете, что нас от них отличает разве что латиница и католицизм против православия. Мы осознаем нашу сложную историю и должны сделать необходимые шаги, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас есть один общий враг. У нас есть необходимость жить вместе в дружбе и мире ", - подчеркнул Пристайко.

Он проинформировал о договоренности в ближайшее время встретиться с польским коллегой - советником Президента, "чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы". "Эксгумация - только один из этих вопросов", - отметил Пристайко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что визит Владимира Зеленского в США планируется в ближайшее время.

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