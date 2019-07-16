Встреча Зеленского с Трампом состоится в ближайшее время, - Пристайко

16 июля, 2019, 16:02

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что визит Владимира Зеленского в США планируется в ближайшее время

По словам Пристайко, в связи с отставкой посла США Валерия Чалого визит Зеленского в США отменяться не будет.

"Визит в США планируется в ближайшее время. У нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов", - цитирует Пристайко РБК-Украина.