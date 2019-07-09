Зеленский и Трамп "найдут между собой химию" в ходе предстоящей встречи, - Чалый

9 июля, 2019, 11:08

Встреча президентов, скорее всего, состоится в августе-сентябре

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью "Голос Америки", передает УНИАН .

"Вопрос заключается в следующем - ни президентству Зеленского, ни Украина, ни Соединенным Штатам не нужна картинка. Просто картинка между двумя президентами. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений", - рассказал Чалый.

Он отметил, что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить этот визит.

"Другое дело - каким будет содержание. Эта встреча закладывает дальнейшие шаги, по крайней мере работы нашей как посольства, на год вперед. И поэтому мы работаем над этим. Не только мы. Сейчас будут - на этой неделе вы увидите - приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить даты визита и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев. думаю, август-сентябрь. думаю, в это время визит должен быть полностью подготовлен ", - добавил посол.