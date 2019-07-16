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Espreso.tvСпортУкраинские футболисты отказались ехать на турнир в Москву

Украинские футболисты отказались ехать на турнир в Москву


фото: YouTube
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на турнир в Москву

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сборная Украины по пляжному футболу решила не ехать в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира. Турнир пройдет 19-27 июля в московских "Лужниках". Украинцы должны были сыграть с испанцами, азербайджанцами и латышами.

"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", - сообщила Ассоциация пляжного футбола Украины.

Таким образом, Украина пропустит чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

 

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