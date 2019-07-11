Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
Об этом "СКА Хабаровск" сообщил на своей странице в instagram.
Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на 1 год. В прошлом чемпионате Украины Мищенко провел 12 матчей.
"СКА Хабаровск" идет на 12-м месте во втором дивизоне российского чемпионата.
Мищенко выступал в "Севастополе" (2014), израильских "Маккаби" (Нетания) и "Хапоэль" (Ашкелон).
ЭКС-ЗАЩИТНИК Одесский «Черноморца» пополнил СОСТАВ АРМЕЙЦЕВ очередным новобранцем «СКА-Хабаровск» стал украинский защитник Андрей Мищенко, выступавших в прошлом сезоне за одесский «Черноморец». С 28-летним защитником сегодня был подписан однолетний контракт. Андрей Мищенко родился 7 апреля 1991 года в с. Бутенки, Полтавской области УССР. Рост 193 см, вес 88 кг. Практически всю профессиональную карьеру провёл в клубах Украины - «Горняк-Спорт» (Полтавская область), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь», «Олимпик» (Донецк), "Черноморец" (Одесса). Провёл два года в Чемпионате Израиля, где Выступал за «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Ашкелон). За «СКА-Хабаровск» Андрей будет выступать под номером 22. Добро пожаловать, @mishchenko ___ 91!
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