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Espreso.tvСпортЕще один украинский футболист перешел в российский клуб

Еще один украинский футболист перешел в российский клуб


фото: instagram
Экс-защитник одесского "Черноморца" Андрей Мищенко продолжит карьеру в российском "СКА Хабаровске"

Об этом "СКА Хабаровск" сообщил на своей странице в instagram.

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на 1 год. В прошлом чемпионате Украины Мищенко провел 12 матчей.

"СКА Хабаровск" идет на 12-м месте во втором дивизоне российского чемпионата.

Мищенко выступал в "Севастополе" (2014), израильских "Маккаби" (Нетания) и "Хапоэль" (Ашкелон).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКС-ЗАЩИТНИК Одесский «Черноморца» пополнил СОСТАВ АРМЕЙЦЕВ очередным новобранцем «СКА-Хабаровск» стал украинский защитник Андрей Мищенко, выступавших в прошлом сезоне за одесский «Черноморец». С 28-летним защитником сегодня был подписан однолетний контракт. Андрей Мищенко родился 7 апреля 1991 года в с. Бутенки, Полтавской области УССР. Рост 193 см, вес 88 кг. Практически всю профессиональную карьеру провёл в клубах Украины - «Горняк-Спорт» (Полтавская область), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь», «Олимпик» (Донецк), "Черноморец" (Одесса). Провёл два года в Чемпионате Израиля, где Выступал за «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Ашкелон). За «СКА-Хабаровск» Андрей будет выступать под номером 22. Добро пожаловать, @mishchenko ___ 91!

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

 

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