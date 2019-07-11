Еще один украинский футболист перешел в российский клуб

11 июля, 2019, 12:33

Экс-защитник одесского "Черноморца" Андрей Мищенко продолжит карьеру в российском "СКА Хабаровске"

Об этом "СКА Хабаровск" сообщил на своей странице в instagram.

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на 1 год. В прошлом чемпионате Украины Мищенко провел 12 матчей.

"СКА Хабаровск" идет на 12-м месте во втором дивизоне российского чемпионата.

Мищенко выступал в "Севастополе" (2014), израильских "Маккаби" (Нетания) и "Хапоэль" (Ашкелон).