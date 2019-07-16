США ужесточают правила для мигрантов

16 июля, 2019, 11:22

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает правила для просителей убежища на границе с Мексикой

Как заявили в министерствах внутренней безопасности и юстиции, теперь почти все, кто попадает из любой третьей страны в США больше не смогут подать заявление на предоставление убежища на южной границе, сообщает DW.

Согласно указу, лица, которые официально не обращались за защитой в транзитной стране по пути в США, не имеют права на получение убежища в стране. Исключения применяются к лицам, которые, в частности, стали жертвами пыток, преследования, торговли людьми или которым было отказано в убежище в другой стране.

В последние месяцы число людей, претендующих на получение убежища на границе США и Мексики, резко возросло. Многие из них являются мигрантами из Центральной Америки, спасающимися от нищеты и насилия у себя на родине. Большинство из них родом из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Если они подают заявку на получение убежища в США, на рассмотрение, которое может длиться до 2 лет, они могут свободно передвигаться по стране. За это время, утверждают сотрудники миграционных ведомств, многие беженцы пропадают из поля зрения властей.

Напомним, накануне в Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов с их последующей депортацией.