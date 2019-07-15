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Espreso.tvМирВ США начались аресты нелегальных мигрантов

В США начались аресты нелегальных мигрантов

В Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов с их последующей депортацией
Об этом сообщает Fox News.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) обновила свой ранее объявленный план по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов", - говорится в сообщении.

Операция стартовала в ночь с субботы на воскресенье в не менее 10 городах страны.

"Мы принимаем целенаправленные меры принуждения в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было приказано в судебном порядке покинуть страну", - заявил глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов.

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