В США начались аресты нелегальных мигрантов
15 июля, 2019, 18:04
В Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов с их последующей депортацией
Об этом сообщает Fox News.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) обновила свой ранее объявленный план по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов", - говорится в сообщении.
Операция стартовала в ночь с субботы на воскресенье в не менее 10 городах страны.
"Мы принимаем целенаправленные меры принуждения в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было приказано в судебном порядке покинуть страну", - заявил глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.
Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов.
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