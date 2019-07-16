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Espreso.tvМир"Если вы здесь несчастны - можете уехать": Трамп обвинил левых демократов в ненависти к Америке

"Если вы здесь несчастны - можете уехать": Трамп обвинил левых демократов в ненависти к Америке


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменок от Демократической партии в ненависти к Америке

Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме, передает Reuters.

"Если вы ненавидите нашу страну, если вы здесь не счастливы, вы можете выехать", - сказал он.

При этом его слова вызвали жидкие аплодисменты в толпе.

"Вы можете уехать прямо сейчас. Я не знаю, кто за вами будет скучать", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что представительницы Демократической партии любят врагов Америки, таких как "Аль-Каида".

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что некоторым "прогрессивным" представительницам Демократической партии следует вернуться в страны, откуда родом их семьи.

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