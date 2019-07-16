"Динамо" отпускает форварда в "Карпаты"

16 июля, 2019, 16:00

Львовские "Карпаты" арендуют нападающего "Динамо" Назария Русина

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным ресурса, форвард "Динамо" Назарий Русин как минимум первую часть сезона-2019/2020 проведет в аренде в "Карпатах". Переговоры о переходе форварда должны завершиться на днях.

По неофициальной информации, львовский клуб рассчитывает приобрести форварда на весь чемпионат. Тренерский штаб "Динамо" не против такого варианта.

В прошлом сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.