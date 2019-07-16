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Espreso.tvСпорт"Динамо" отпускает форварда в "Карпаты"

"Динамо" отпускает форварда в "Карпаты"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Львовские "Карпаты" арендуют нападающего "Динамо" Назария Русина

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным ресурса, форвард "Динамо" Назарий Русин как минимум первую часть сезона-2019/2020 проведет в аренде в "Карпатах". Переговоры о переходе форварда должны завершиться на днях.

По неофициальной информации, львовский клуб рассчитывает приобрести форварда на весь чемпионат. Тренерский штаб "Динамо" не против такого варианта.

В прошлом сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

  • 16 июля стало известно, что киевское "Динамо" не смогло убедить полузащитника французский "Метц" Опа Нгетте перебраться в Украину.
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