Футболист французского клуба отказался переходить в "Динамо"

16 июля, 2019, 12:17

Киевское "Динамо" не смогло убедить полузащитника французского "Метца" Опа Нгетте перебраться в Украину

Об этом сообщает L'Équipe.

25-летний сенегалец не продлил контракт с "Метцем". На него выходили "Динамо", "Нант" и "Брюгге", но Нгетте отказался переходить в эти клубы. Скорее всего, он все-таки продлит соглашение с "Метцем".

Нгетте начал карьеру в "Валансьене". В 2016-м на правах свободного агента перешел в "Метц".

Всего провел 164 матча, забил 19 голов и сделал 10 голевых пасов. Также на счету Нгетте 7 матчей и 1 гол в составе сборной Сенегала.

Преимущественно играет правого вингера, но может выйти на позиции форварда и левого полузащитника.