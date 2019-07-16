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Espreso.tvОбществоФутболист французского клуба отказался переходить в "Динамо"

Футболист французского клуба отказался переходить в "Динамо"


фото: Senego.com
Киевское "Динамо" не смогло убедить полузащитника французского "Метца" Опа Нгетте перебраться в Украину

Об этом сообщает L'Équipe.

25-летний сенегалец не продлил контракт с "Метцем". На него выходили "Динамо", "Нант" и "Брюгге", но Нгетте отказался переходить в эти клубы. Скорее всего, он все-таки продлит соглашение с "Метцем".

Нгетте начал карьеру в "Валансьене". В 2016-м на правах свободного агента перешел в "Метц".

Всего провел 164 матча, забил 19 голов и сделал 10 голевых пасов. Также на счету Нгетте 7 матчей и 1 гол в составе сборной Сенегала.

Преимущественно играет правого вингера, но может выйти на позиции форварда и левого полузащитника.

  • 12 июля словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц, которым интересовалось "Динамо", наотрез отказался покидать турецкий клуб.

 

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