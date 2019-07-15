Неймар определился, работать ли с ПСЖ
15 июля, 2019, 14:17
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар решил прибыть в расположение парижского клуба
Об этом сообщает L`Equipe.
Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой. Сегодня также состоится встреча между футболистом и спортивным директором Леонардо, на которой будет обсуждаться опоздание Неймара.
8 июля ПСЖ сообщил, что игрок не появился на предсезонку и лишил его премии за этику. Отец Неймара заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска.
Ранее сообщалось, что Неймар изначально планировал вернуться в ПСЖ 15 июля, а руководство клуба знало об этом.
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар решил прибыть в расположение парижского клуба
Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l'entraînement avec le PSG! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q- Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) 15 июля 2019 г.
- 8 июля сообщили, что Неймар должен в ближайшие дни присоединиться к "Барселоне" .
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