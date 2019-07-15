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Espreso.tvСпортНеймар определился, работать ли с ПСЖ

Неймар определился, работать ли с ПСЖ


фото: sportarena.com
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар решил прибыть в расположение парижского клуба

Об этом сообщает L`Equipe.

Бразилец в воскресенье вечером вылетел из Сан-Паулу и сегодня с утра приехал на базу для начала тренировок с командой. Сегодня также состоится встреча между футболистом и спортивным директором Леонардо, на которой будет обсуждаться опоздание Неймара.

8 июля ПСЖ сообщил, что игрок не появился на предсезонку и лишил его премии за этику. Отец Неймара заявил, что у сына есть еще одна неделя отпуска.

Ранее сообщалось, что Неймар изначально планировал вернуться в ПСЖ 15 июля, а руководство клуба знало об этом.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар решил прибыть в расположение парижского клуба
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