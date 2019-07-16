Пристайко: разговоры с Путиным не табу, если это поможет освободить политзаключенных

16 июля, 2019, 13:43

Украинская сторона готова говорить с Путиным по телефону хоть каждый день, если это поможет освободить политзаключенных Кремля

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"Телефонные разговоры будут. 99% из них будут посвящены освобождению моряков и других наших узников. На эту тему готовы говорить каждый день. Мы используем много путей, чтобы вернуть наших людей обратно", - заявил он.

Пристайко отметил, что это не табу говорить с президентом РФ, если такие разговоры способствуют освобождению украинцев.

Заместитель председателя ОПУ добавил, что Украина также работает над возвращением своих заключенных. Например, недавно президент Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова, которого перевели из РФ в колонию Харькова.

Пристайко отметил, что это сложный механизм, ведь в некоторых случаях фигурирует двойное гражданство, которое Украина не признает.