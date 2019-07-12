Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова, переведенного из РФ в колонию Харькова

12 июля, 2019, 18:40

Министр юстиции подписал приказ об увольнении Сергея Литвинова, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова

Об этом сообщил заместитель главы Министерства юстиции Сергей Петухов в Facebook.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова с Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время. Держу ситуацию под контролем", - написал он.