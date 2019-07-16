Нет убедительных доказательств вины: суд объяснил освобождение из-под стражи экс-"беркутовца" Тамтуры

16 июля, 2019, 18:57

В постановлении суда указано, что Сергея Тамтуру выпустили из-под стражи, ведь прокуратура не предоставила убедительных доказательств его вины

Об этом сообщает УНИАН.

Решение Конституционного суда об отмене безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжких преступлений не было основанием для освобождения под домашний арест экс-"беркутовца" Сергея Тамтуры.

Суд принял решение об освобождении Тамтуры из-под стражи на основании того, что прокуратура закончила допрос свидетелей стороны обвинения, а также предоставлять доказательства, и ни в показаниях, ни в доказательствах нет подтверждения того, что Тамтура стрелял из своего табельного оружия по митингующим, и что его узнали среди группы "беркутовцев".

В постановлении также говорится, что в целом коллегия судей Святошинского райсуда Киева, принимая решение о мерах для всех пяти экс- "беркутовцев", не принимала во внимание решение КС, который позволил смягчать меры лицам, содержащимся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме. В постановлении указано, что подозрение является обоснованным для всех пяти обвиняемых, однако относительно Тамтуры, то недостаточно обосновано подозрение в части использования им огнестрельного оружия, поскольку нет идентифицированных пуль, изъятых из тел погибших "майдановцев", которые были бы выпущены с его автомата.

Вместе с тем, прокуроры считают неубедительными аргументы суда. Так, прокурор Янис Симонов предположил, что Тамтура мог стрелять не на поражение, а возможно пуля с его оружия "прострелила кого-то навылет". Также он подчеркнул, что в обвинительном акте говорится, что все пятеро экс- "беркутовцев" действовали по предварительному сговору.

"Наличие человека с оружием в этом месте рядом со своими коллегами - уже свидетельствует о совершении преступления группой лиц, ведь он не помешал своим коллегам стрелять в людей", - сказал он.

Кроме того, Симонов напомнил, что эксперты идентифицировали пули, выпущенные из оружия трех подсудимых экс- "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Александра Маринченко, хотя в последнем случае есть вопросы к экспертизам. Олега Янишевского суд не отпустил под домашний арест, несмотря на то, что пули его оружия неидентифицированных как такие, что кого-то ранили или убили, однако в постановлении суда сказано, что сам обвиняемый был идентифицирован на месте преступления с оружием в руках.

Также прокуроры отметили, что решение суда по Тамтуре невозможно обжаловать в апелляционном порядке за исключением, если он нарушит условия пребывания под домашним арестом, например, не появляться в суд. Тамтура зарегистрирован и проживает в Киеве.

Сегодня на него полиция должна надеть электронный браслет, однако, по информации Симонова, полиция пока не имеет свободных браслетов. Кроме того, Симонов отметил, что прокуроры еще имеют доказательства виновности экс-"беркутовцев", но пока он не может их обнародовать. Также он напомнил, что не допрошены еще все свидетели стороны обвинения, так как с ними не удалось выйти на связь, однако прокуроры надеются допросить их при следующих этапов судебного следствия.