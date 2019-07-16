Нет убедительных доказательств вины: суд объяснил освобождение из-под стражи экс-"беркутовца" Тамтуры
Об этом сообщает УНИАН.
Решение Конституционного суда об отмене безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжких преступлений не было основанием для освобождения под домашний арест экс-"беркутовца" Сергея Тамтуры.
Суд принял решение об освобождении Тамтуры из-под стражи на основании того, что прокуратура закончила допрос свидетелей стороны обвинения, а также предоставлять доказательства, и ни в показаниях, ни в доказательствах нет подтверждения того, что Тамтура стрелял из своего табельного оружия по митингующим, и что его узнали среди группы "беркутовцев".
В постановлении также говорится, что в целом коллегия судей Святошинского райсуда Киева, принимая решение о мерах для всех пяти экс- "беркутовцев", не принимала во внимание решение КС, который позволил смягчать меры лицам, содержащимся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме. В постановлении указано, что подозрение является обоснованным для всех пяти обвиняемых, однако относительно Тамтуры, то недостаточно обосновано подозрение в части использования им огнестрельного оружия, поскольку нет идентифицированных пуль, изъятых из тел погибших "майдановцев", которые были бы выпущены с его автомата.
Вместе с тем, прокуроры считают неубедительными аргументы суда. Так, прокурор Янис Симонов предположил, что Тамтура мог стрелять не на поражение, а возможно пуля с его оружия "прострелила кого-то навылет". Также он подчеркнул, что в обвинительном акте говорится, что все пятеро экс- "беркутовцев" действовали по предварительному сговору.
"Наличие человека с оружием в этом месте рядом со своими коллегами - уже свидетельствует о совершении преступления группой лиц, ведь он не помешал своим коллегам стрелять в людей", - сказал он.
Кроме того, Симонов напомнил, что эксперты идентифицировали пули, выпущенные из оружия трех подсудимых экс- "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Александра Маринченко, хотя в последнем случае есть вопросы к экспертизам. Олега Янишевского суд не отпустил под домашний арест, несмотря на то, что пули его оружия неидентифицированных как такие, что кого-то ранили или убили, однако в постановлении суда сказано, что сам обвиняемый был идентифицирован на месте преступления с оружием в руках.
Также прокуроры отметили, что решение суда по Тамтуре невозможно обжаловать в апелляционном порядке за исключением, если он нарушит условия пребывания под домашним арестом, например, не появляться в суд. Тамтура зарегистрирован и проживает в Киеве.
Сегодня на него полиция должна надеть электронный браслет, однако, по информации Симонова, полиция пока не имеет свободных браслетов. Кроме того, Симонов отметил, что прокуроры еще имеют доказательства виновности экс-"беркутовцев", но пока он не может их обнародовать. Также он напомнил, что не допрошены еще все свидетели стороны обвинения, так как с ними не удалось выйти на связь, однако прокуроры надеются допросить их при следующих этапов судебного следствия.
- Как отметил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, в правоохранительных органах и в дальнейшем работают 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства.
- Подозреваемый в расстрелах Майдана экс-Беркута так называемой черной роты Руслан Горбик, который в конце февраля 2014 выехал в Россию, мог погибнуть в Сирии, на службе у ЧВК "Вагнера".
- Сегодня, 16 июля, суд освободил из-под стражи экс-беркутовца, подозреваемого в убийствах майдановцев
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