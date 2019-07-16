На полярной станции Украины в Антарктиде изготовят бюллетени
Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801052 ОВО № 223, образованного на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что УИК на полярной станции может изготовить 13 бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и еще 13 бюллетеней для голосования в ОВО № 223.
- Напомним, 21 июля в Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду , инициированные президентом Владимиром Зеленским.
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