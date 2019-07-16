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Espreso.tvОбществоНа полярной станции Украины в Антарктиде изготовят бюллетени

На полярной станции Украины в Антарктиде изготовят бюллетени

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии на полярной станции Украины изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов на внеочередных выборах

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801052 ОВО № 223, образованного на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что УИК на полярной станции может изготовить 13 бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и еще 13 бюллетеней для голосования в ОВО № 223.

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