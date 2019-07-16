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Espreso.tvОбществоМинюст о судебном решении по "скифскому золоту": это подтверждение непризнания Нидерландами аннексии Крыма

Минюст о судебном решении по "скифскому золоту": это подтверждение непризнания Нидерландами аннексии Крыма


фото: sott.net
Министр юстиции прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, 1970 года не подлежат применению

Комментарий министра юстиции Павла Петренко приводит пресс-служба министерства.

Согласно принятому сегодня решению суда, для решения вопроса о том, куда должно вернуться "скифское золото", должно применяться украинское право.

Также суд подтвердил, что Королевство Нидерландов не признает аннексии Крыма, а потому аннексия не может быть признана судом. Рассмотрение дела продолжается. В сентябре 2019 года стороны должны представить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции.

Петренко подчеркнул, что Украина имела и имеет четкую и последовательную позицию, основанную на нормах международного права, в частности положениях Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года и положениях украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - отметил министр юстиции.

Окружной суд Амстердам 14 декабря 2016 года объявил решение, которым признал, что музейная коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" подлежит возврату на территорию Украины. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Королевства Нидерланды, и подчеркнул, что музейные артефакты принадлежат государству Украина. Апелляционное производство, инициированное крымскими музеями, продолжается с 2017 года.

На территории Королевства Нидерландов находится 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" с Музейного фонда Украины. Экспонаты в основном являются находками, полученными в результате археологических исследований. По последней оценке страховая стоимость коллекции составляет 10 млн евро.

Сегодня суд отложил решение еще на 6-9 месяцев , поэтому "Скифское золото" остается в Амстердаме

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