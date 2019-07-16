"Скифское золото" остается в Амстердаме еще на 6-9 месяцев: суд отложил решение

16 июля, 2019, 14:15

Суд в Нидерландах отложил окончательное решение по делу о "скифском золоте" на 6-9 месяцев, сторонам дали два месяца на предоставление дополнительной информации

Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда Амстердама.

"Музей Аллард Пирсон может оставить сокровища Крыма в ожидании окончательного решения в ходе судебного разбирательства. Нидерландский закон о наследстве не применяется к делу. Апелляционному суду нужна дополнительная информация от сторон о возможном праве собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонам выделено 2 месяца для предоставления запрашиваемой судом информации, а уже потом суд рассмотрит дело дальше.

"Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сообщает пресс-служба суда.

Апелляционный суд постановил, что "учитывая сложную политическую и правовую ситуацию в Крыму музей Аллард Пирсон не может разумно оценить, кто из кандидатов имеет право претендовать на сокровища Крыма".

"В то же время, музей должным образом сохранил крымские сокровища в ожидании окончательного решения. В этих обстоятельствах музею разрешено приостановить свое обязательство по доставке сокровищ Крыма в ожидании окончательного решения", - говорится в сообщении.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной датой вынесения решения по делу о "скифском золоте" - 11 июня, но затем срок был изменен на июль. 11 марта этот суд начал рассматривать апелляцию музеев аннексированного Россией Крыма решения о возвращении Украине коллекции "скифского золота".

В декабря 2016 года Окружной административный суд Амстердама (Нидерланды) принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым - золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") должны быть возвращены в Украину.

Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в археологический музей Аллард Пирсон в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до аннексии Крыма Россией. Из-за аннексии (которую Нидерланды не признают) возник вопрос, кому возвращать крымскую коллекцию.

Украина потребовала от музея вернуть экспонаты.