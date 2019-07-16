Какими будут цены на газ в каждой области в июле. Инфографика
Об этом сообщает консультационный центр ГазПравда в Facebook.
После того, как Нафтогаз Украины снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4905,675 грн/тыс кубометров без НДС, розничные цены на газ для населения в регионах на июль 2019 года также снизились, однако различаются в каждой области .
Это объясняется тем, что розничные цены в регионах зависят, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
Самую большую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают: Николаевгаз - 7099, 21 грн/тыс. кубометров, Газовик (Винницкая обл.) - 7094,89 грн/тыс. кубометров, Ривнегаз - 7093,21 грн/тыс. кубометров.
Самые низкие тарифы у Киевгаза - 6476,8 грн/тыс. кубометров, Кременчукгаза - 6486,85 грн/тыс. кубометров, Харьковгоргаза - 6545,53 грн/тыс. кубометров.
- Напомним, с 1 мая, согласно решения НКРЭКУ , по всей территории Украины действует единый тариф на транспортировку газа, но каждый облгаз имеет индивидуальный тариф на распределение газа.
- Недавно НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал инфографику с ценами на газ для населения в каждой области Украины в июне.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко