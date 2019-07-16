Какими будут цены на газ в каждой области в июле. Инфографика

16 июля, 2019, 13:13

Тарифы на газ для населения после решения Нафтогаза Украины снизились, однако существенно отличаются в зависимости от региона

Об этом сообщает консультационный центр ГазПравда в Facebook.

После того, как Нафтогаз Украины снизил цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4905,675 грн/тыс кубометров без НДС, розничные цены на газ для населения в регионах на июль 2019 года также снизились, однако различаются в каждой области .

Это объясняется тем, что розничные цены в регионах зависят, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Самую большую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают: Николаевгаз - 7099, 21 грн/тыс. кубометров, Газовик (Винницкая обл.) - 7094,89 грн/тыс. кубометров, Ривнегаз - 7093,21 грн/тыс. кубометров.

Самые низкие тарифы у Киевгаза - 6476,8 грн/тыс. кубометров, Кременчукгаза - 6486,85 грн/тыс. кубометров, Харьковгоргаза - 6545,53 грн/тыс. кубометров.