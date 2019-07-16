Россия в Совбезе ООН пытается отвлечь внимание от трагедии MH17, - МИД

16 июля, 2019, 16:52

Делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке

Об этом в Twitter написал Министерство иностранных дел Украины.

В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

To deflect attention from # MH17 Russia tries to start discussion in @UN SC concerning Ukrainian language law. However, Russia itself has only 1 language in stock: the language of Force. Nonetheless, justice will be established and Russia will pay for MH17. # Russia2Trial pic.twitter.com/5R4sHFOWEk - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 16 июля 2019

Отметим, сегодня в 17:00 начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу о законе Украины "о функционировании украинского языка как государственного".