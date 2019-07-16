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Espreso.tvОбществоРоссия в Совбезе ООН пытается отвлечь внимание от трагедии MH17, - МИД

Россия в Совбезе ООН пытается отвлечь внимание от трагедии MH17, - МИД


фото: REUTERS
Делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке

Об этом в Twitter написал Министерство иностранных дел Украины.

В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в 17:00 начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу о законе Украины "о функционировании украинского языка как государственного".

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