Россия в Совбезе ООН пытается отвлечь внимание от трагедии MH17, - МИД
Об этом в Twitter написал Министерство иностранных дел Украины.
В Министерстве убеждены, что справедливость будет установлена.
"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.
To deflect attention from # MH17 Russia tries to start discussion in @UN SC concerning Ukrainian language law. However, Russia itself has only 1 language in stock: the language of Force. Nonetheless, justice will be established and Russia will pay for MH17. # Russia2Trial pic.twitter.com/5R4sHFOWEk- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 16 июля 2019
Отметим, сегодня в 17:00 начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу о законе Украины "о функционировании украинского языка как государственного".
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