Эрдоган хочет производить ЗРК вместе с Россией
16 июля, 2019, 11:33
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на совместное с Россией производство зенитно-ракетных комплексов
Об этом он сказал 15 июля после прибытия в Турцию 8-го самолета с элементами российских ЗРК С-400, передает NTV.
"Мы становимся одной из немногих стран в мире в системах противовоздушной обороны. Цель - совместное производство с Россией", - заявил турецкий лидер.
На прошлой неделе Россия начала поставки С-400 в Турцию.
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