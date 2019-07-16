Эрдоган хочет производить ЗРК вместе с Россией

16 июля, 2019, 11:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на совместное с Россией производство зенитно-ракетных комплексов

Об этом он сказал 15 июля после прибытия в Турцию 8-го самолета с элементами российских ЗРК С-400, передает NTV.

"Мы становимся одной из немногих стран в мире в системах противовоздушной обороны. Цель - совместное производство с Россией", - заявил турецкий лидер.

На прошлой неделе Россия начала поставки С-400 в Турцию.