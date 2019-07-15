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Espreso.tvОбществоВерховный Суд подтвердил отмену регистрации кандидата в нардепы Шария

Верховный Суд подтвердил отмену регистрации кандидата в нардепы Шария

Верховный Суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Украины.

Такое решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и "Партии Шария" в ЦИК.

"Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация по последнему месту жительства Шария, а именно то, что истец 24 января 2012 г. выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал", - говорится в сообщении.

Коллегия судей отметила, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

Отмечается, что действующим законодательством ЦИК не наделен полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию.

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