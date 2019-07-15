Варфоломей прокомментировал поведение Филарета и рассказал, какая церковь первой признает ПЦУ
В интервью ТСН Варфоломей заявил, что на пути признанию ПЦУ оказывается давление со стороны различных стран и церквей. По мнению Вселенского патриарха, первой церковью (после Константинополя), которая признает ПЦУ, станет Элладская церковь.
"В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. И, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади ... Первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь ", - заявил Варфоломей.
Варфоломей выразил сожаление по поводу последних действий бывшего митрополита Киевского Филарета, сказав, что тот должен стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ.
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