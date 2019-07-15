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Espreso.tvМирВарфоломей прокомментировал поведение Филарета и рассказал, какая церковь первой признает ПЦУ

Варфоломей прокомментировал поведение Филарета и рассказал, какая церковь первой признает ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал действия почетного патриарха Филарета и назвал церковь, которая первой признает Православную церковь Украины

В интервью ТСН Варфоломей заявил, что на пути признанию ПЦУ оказывается давление со стороны различных стран и церквей. По мнению Вселенского патриарха, первой церковью (после Константинополя), которая признает ПЦУ, станет Элладская церковь.

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. И, возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади ... Первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь ", - заявил Варфоломей.

Варфоломей выразил сожаление по поводу последних действий бывшего митрополита Киевского Филарета, сказав, что тот должен стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь.

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